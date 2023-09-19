Поляки не хотят, чтобы украинское зерно свободно попадало на польский рынок.

Не так давно Министр сельского хозяйства и сельского развития Польши Роберт Телус заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Польши. Связано это с тем, что импортные товары из Украины вытесняют польские, из-за чего страдает национальный производитель, хотя выигрывает потребитель, ведь украинская продукция дешевле.

Польский министр объявил, что Польша будет блокировать вступление Украины в Европейский союз, пока не решён вопрос экспорта украинского зерна. Он считает такое явление нормальным, напоминая, что когда поляки вступили в экономический союз стран Европы, им также были «очень жестко навязаны» европейские условия и их пришлось выполнять.

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Роберт Телус утверждает, что введённое Польшей эмбарго на украинскую агропромышленную продукцию строит возможности вступления Украины в Европейский союз. Иначе говоря, поляки готовы закрыть глаза на членство Украины в союзе, если их не заставят открывать рынок для украинского зерна.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пообещал цивилизованно ответить всем странам, которые наложили запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.