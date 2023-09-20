Первая партия будет состоять из 10 американских танков.

В начале сентября была информация от издания Politico, что Вооружённые силы Украины получат первую партию из десяти танков M1 Abrams уже в середине сентября. Теперь это информация официально подтверждена главой Пентагона.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин, открывая очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, заявил о скором прибытии американских танков на украинские территории. Украинские танкисты уже прошли соответствующее обучение и лишь совершенствуют свои навыки, чтобы по поступлению M1 Abrams сесть за штурвал.

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Известно, что американские танки будут использовать снаряды с частицами обеднённого урана, повышающего бронепробиваемость вражеской защиты. Украина также получит именно эти снаряды, в чём американцы не видят проблемы, так как они не признают «вредность» таких боеприпасов.

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Всего Соединённые Штаты Америки пообещали поставить украинцам 31 танк M1 Abrams. Изначально была речь о модификации танка M1A2, но позже украинское правительство согласилось на устаревшие M1A1, чтобы ускорить процесс получения американских танков.