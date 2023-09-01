Ещё 21 танк им обещан американцами.

Соединённые Штаты Америки стали первой страной, которая пообещал предоставить Украине свои танки. После американской инициативы европейский государства примкнули к передаче тяжёлой бронетехники украинской армии, в особенности немецких танков Leopard.

Американцы обещали предоставить украинцам 31 танк, однако это требовало времени, и чтобы ускорить процесс передачи, украинское правительство согласилось на более устаревший вариант бронетехники.

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Издание Politico, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, сообщает, что уже в середине сентября Вооружённые силы Украины получат 10 американских танков. На текущий момент танки находятся в Германии, откуда после ремонта будут направлены в Украину. Остальные танки планируют поставить также этой осенью, но чуть позже.

Помимо этого на американских тренировочных базах в Германии завершено обучение 200 украинских военнослужащих по управлению M1 Abrams. Сейчас они отрабатывают полученные навыки на базе Гравенфор, пока танки ещё не готовы для участия в боевых действиях.