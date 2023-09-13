Его страна подписала Римский статут.

После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, ряд союзных для России стран столкнулись с проблемами, вызванными обязательствами Римского статута исполнять решения Гааги. Президент Бразилии Лула да Силва выразил своё недовольство касаемо подписания его страны соответствующего международного документа, признающего компетенцию международного суда.

По словам бразильского президента, он даже не был в курсе, что такой суд существует, но его интересует, почему Римский статут не подписали Соединённые Штаты Америки, Индия, Китай и Россия, но подписала Бразилия. Он уточнил, что не говорит о намерениях немедленно выйти из соглашения по признанию Международного уголовного суда, но не понимает зачем его страна подписывала Римский статут.

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Не так давно Лула Да Силва заявил, что если следующий саммит G20 пройдёт Рио-де-Жанейро, то российский президент может свободно приехать в Бразилию, где его никто не арестует. Однако после политик изменил своё мнение, выразив неуверенность, что бразильское правосудие не примет меры по Путину. Как оказалось, бразильский президент был не в курсе, что его страна подписала Римский статут.