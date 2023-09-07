Изменение предполагает заключение контрактов с лицами, имеющими судимость, на момент мобилизации или военного положения.

Министерство обороны России планирует внести изменения в «Положение о порядке прохождения военной службы», которое обязывает вставать на воинский учёт лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Соответствующий проект размещён Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предусматривают возможность заключения контрактов о прохождении военной службы в российской армии для категории граждан, имеющих судимость. Это актуально на период мобилизации, военного положения или военного времени.

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Контракт можно заключить с гражданами, имеющими действующую судимость по статьям небольшой или средней тяжести с возможными исключениями, а также уже погасившими свою судимость после отбытия наказания в местах лишения свободы.

Имеется и другой проект, предусматривающий внесение изменений в «Положение о воинском учете», который вводит понятие особого воинского учёта для военнообязанных, отбывающие наказание в тюрьмах. Постановка и снятие с особого воинского учёта будет проходить без явки заключённых в военкомат, по месту нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.