Песков утверждает, что Россия не уйдёт с Южного Кавказа.

Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в бездействии на Южном Кавказе, из-за чего сделал предположение, что рано или поздно российская миротворческая миссия может покинуть Карабах, так как не справляется со своими задачами по удержанию ряда стратегических точек.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Пашиняна, опровергнув возможный уход России из Армении. По словам российского чиновника, Россия является абсолютно неотъемлемой составной частью Южного Кавказа и никуда уйти она не может. Из Армении Россия также уйти не может.

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Более того, Песков решил припомнить, что в России живёт больше армян, чем в самой Армении, большинство из которых патриотически настроенные граждане российского государства. С этим тезисом можно поспорить, так как нет источников, указывающих на нивелирование армянской национальности на территории России, нежели на территории Армении.

Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит играть роль гаранта безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, в частности в Нагорном Карабахе. В Армении же не согласны, что российское правительство справляется с возложенными на него обязательствами по обеспечению безопасности армянского государства.