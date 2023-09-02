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Reuters: США скоро передадут Украине снаряды с обеднённым ураном, предназначенные для M1 Abrams
Американские танки также скоро прибудут в страну.

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Издание Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщают, что скоро Соединённые Штаты Америки поставят Украине бронебойные боеприпасы, содержащие в себе частицы обеднённого урана. Они используются американскими танками M1 Abrams, которые вскоре могут оказаться в распоряжении украинских военных.

По данным издания, снаряды войдут в новый пакет военной помощи, который огласят на следующей неделе. Новый пакет военной помощи обойдётся американскому бюджету от 240 до 375 миллионов долларов. Стоит напомнить, что как только боевые действия на украинских территориях начались, ценность ежемесячной военной поддержки от американцев составляла не мене 1 миллиарда долларов. но позже суммы стали уменьшаться.

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Ранее была новость о том, что Вооружённые силы Украины получат от Соединённых Штатов Америки танки M1 Abrams уже в середине сентября. Первая партия будет включать в себя десять единиц бронетехники, которые уже проходят ремонт в Германии. Также было завершено обучение 200 украинских военных по эксплуатации американских танков.

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#украина #сша #m1 abrams
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