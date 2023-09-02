Администрация Байдена утверждает, что штаты поддерживают возврат Украиной своих земель, но не нападение на чужие.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки не поддерживают и не поощряют удары вглубь российских территорий. Он утверждает, что штаты сосредоточены на возвращение украинцами своих земель, а не нападению на чужие.

Несколько дней назад Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская армия использует для нанесения ударов по российским территориям дальнобойное оружие своего производства, так как при предоставлении союзниками их вооружения было условие о его неприменении по российским территориям.

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В то же время начальник Службы безопасности Украины ранее заявлял, что нанесение Украиной ударов вглубь российских территорий по логистическим и стратегическим объектам является логичным решением, чтобы ускорить процесс возвращения собственных территорий.

На текущий момент участились удары по российским территориям со стороны Вооружённых сил Украины. Однако, как отмечает издание The New York Times, Украина наладила производство собственных дальнобойных беспилотников, которые пока что лишь тестируются.