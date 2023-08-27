Он должен был сдержать наступление украинских сил на Бахмутском направлении, как говорил основатель ЧВК «Вагнер»

Боец с позывным «Бибер» справаПосле того, как Евгений Пригожин принял решение о выводе ЧВК «Вагнер» из Бахмута, он записал видеообращение, в котором сообщил, что в городе остаётся лишь два бойца - «Бибер» и «Долик» и они должны были подоспеть на помощь российской армии, если те вдруг будут не справляться с удержанием города. Общественность восприняла ситуацию как шутку, учитывая низкий рост и телосложение бойца, но оказалось Пригожин не шутил.

Позже основатель ЧВК «Вагнер» объяснил, что на самом деле «Бибер» являлся командиром штурмового отделения, имел внутренние награды и широкий боевой опыт, ведь прошёл войну в Чечне, принимая участие в штурме Грозного. По словам Пригожина, если бы у него была сотня тысяч бойцов, как этот военный командир, то проблем в зоне боевых действий не было бы уже давно.

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Однако, как сообщает ряд российских Telegram каналов, включая «ЧП Крым», боец «Бибер» погиб в Бахмуте в столкновении с превосходящими силами противника ещё три недели назад. По всей видимости, теперь «Долик» остался один защищать российские позиции на Бахмутском направлении.