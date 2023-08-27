Он участвовал в воздушной обороне северной части Украины.

Вчера в Житомирской области столкнулись два учебных самолёта Военно-воздушных сил Украины Л-39, в результате чего погибло три украинских пилота. Государственное бюро расследований квалифицирует ситуацию по статье нарушения правил полётов или подготовки к ним. Как оказалось позже, среди погибших оказался Андрей Пильщиков - украинский пилот с позывным «Джус», принимавший участие в битве за Киев и воздушных боях в северной части страны. Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Пильщиков был не просто пилотом, а молодым офицером «мегазнаниями» и «мегаталантом»

Известно, что Пильщиков был одним из тех, кто активно участвовал в продвижении вопроса передачи украинской армии американских истребителей F-16. Лётчик ездил в Соединённые Штаты Америки, где встречался с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Сам «Джус» являлся пилотом советского МиГ-29, который, по словам его друга, мечтал о F-16 и дождался новости о их передачи.