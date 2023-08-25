Поэтому поляки продолжат укреплять границы.

После того, как ЧВК «Вагнер» были передислоцированы с российских территорий на белорусские, Александр Лукашенко в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным упомянул о желании «вагнеровцев» пойти с экскурсией на Варшаву. Слова политика вызвали реакцию у польских властей, которые, имея опасения насчёт пребывания частной военной компании у себя по соседству, стали ещё больше уделять внимание защите государственных границ.

Они повысили военную активность на границах, разместили боевые вертолёты, поставили снайперов на вышках, создали учебный центр для обучения военных на случай вторжения иностранных военных формирований и отдельное число военных поставили охранять польско-белорусскую границу.

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Даже после появившейся информации о гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, которые являлись ключевыми функционерами частной военной компании, польские власти не планируют останавливать шаги по укреплению государственных границ.

Заместитель Министра финансов и региональной политики Польши Марцин Горала заявил, что «вагнеровцы» по-прежнему являются очень большой угрозой в любой ситуации, даже после смерти главных руководителей. В планах польского правительства обезопасить свою границу, выстроить «систему иммунитета государства», укрепить вооружённые силы и строить, а не снимать барьер на границе.