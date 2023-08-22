На него приходится почти 20% госзакупок.

Американская фармацевтическая компания MSD, производящая «Зепатир» для лечения гепатита С, сообщила Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения о прекращении поставок препарата в Россию. Производитель обязан предупредить о планах остановить импорт за год до фактического исполнения решения, поэтому ещё в 2024 году поставки пройдут по плану.

Препарат является востребованным для лечения гепатита С всех генотипов у взрослых. Всемирная служба здравоохранения, как и Министерство здравоохранения России, всегда отдавали приоритет как раз таки именно доступному американскому «Зепатиру»

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На закупку данного американского препарата приходится почти 20% госзакупок в схемах лечения, оплаченных государством. В 2022 году на препарат потратили 1,06 миллиардов рублей(19%), а с начала 2023 года 718 миллионов рублей(18%)

В прошлом году MSD прекратили поставки для россиян вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита. Другие медицинские компании Pfizer, Lilly, AbbVie и Sanofi отказались проводить исследования в России.