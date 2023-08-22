Такое число авиации дало бы возможность рассредоточить её по всей стране.

После того, как Нидерланды пообещали передать Украине 42 истребителя F-16, а Дания ещё 19 единиц авиационной техники, вопрос поставок западной авиации для украинской армии назрел ещё больше. Нюанс осталось лишь в том, что вышеуказанные страны передадут свои самолёты только после замены их более современными F-35, а также завершения обучения украинских пилотов.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины ответил на вопрос, сколько необходимо украинцам истребителей, чтобы эффективно выполнять свои задания в небе. По словам украинского офицера, число в 128 истребителей(4 авиационных бригад) позволило бы рассредоточить авиацию по всей стране и применять её для оперативного решения поступающих задач.

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Он отметил, что американские многоцелевые истребители могут наносить удар как по суше, воздуху, так и морю. Игнат добавил, что цифра в 128 истребителей примерная, в ходе боевых действий она может меняться, но всё, что больше 100 - уже устраивает украинцев.

Стоит отметить, что если всё же украинская армия получат такое большое количество истребителей, каждый из них нужно как-то обезопасить на аэродромах, то есть прикрыть системами противовоздушной обороны.