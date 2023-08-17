Россияне планируют своё наступление в ответ на украинское.

На фоне незначительных продвижений украинской армии во время своей контрнаступательной операции, которая рассчитана на долгий период и не предусматривает быстрых прорывов, российская армия усилила подготовку к собственному контрнаступлению.

По словам главы комитета по обороне Государственной думы Андрея Картапалова, российская армия создаёт условия для своего наступления и процесс уже запущён.

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Украинский генерал Сергей Наев, командовавший Операцией объединённых сил, заявил, что Вооружённые силы Украины не исключают возможного наступления российской армии на Киев и поэтому они повышают свою боеспособность на этом направлении.

Американские издание Newsweek, ссылаясь на источник в украинском правительстве, ранее уже писало, что Россия проводит подготовку к наступлению, которая начнётся осенью этого года, а уже весной 2024 года будет нанесён мощный удар по украинским позициям. Скорее всего, сроки могут быть куда раньше, ведь основной задумкой такого хода должен стать ответный удар на украинскую армию, истощённую от неудавшихся попыток наступления.