Пока что американцы опасаются поставлять свои ракеты украинцам.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что пока что нет окончательного решения по возможной передаче Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS, способных поражать вражеские цели на дальних дистанциях

При этом он добавил, что американский президент Джо Байден всё также рассматривает вопрос по поставкам украинской армии ракет данного типа. Он отметил, что не станет раскрывать каких-либо подробностей внутреннего обсуждения военной помощи украинцам.

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Кирби также уверяет, что штаты сосредоточены на том, чтобы украинцы имели всё необходимое для проведения контрнаступления. При этом он уточнил, что украинская армия уже получила всё, что просила для своих наступательных операций во время консультаций. Американское правительство не боится менять свои взгляды по военной поддержки по мере изменения ситуации

Стоит отметить, что американское правительство опасается поставлять свои дальнобойные ракеты ATACMS, которые Украина просит с лета прошлого года, из-за опасений нанесения ими ударов по российским территориям. По этой же причине немцы боятся отправлять украинцам свои дальнобойные ракеты Taurus.