Сухогрузы могут сопровождать военные конвои.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Соединённые Штаты Америки планируют совместно с Украиной, Турцией и другими союзниками в регионе Чёрного моря восстановить альтернативные экспортные маршруты по транспортировке зерна.

Исходя из имеющийся у журналистов издания информации, согласно плану, к октябрю украинцы смогут экспортировать 4 миллиона тонн зерна в месяц по Дунаю. Большая часть сельскохозяйственной продукции будет перевозиться по вышеуказанной реке и Чёрному морю в румынские порты, откуда уже в пункты назначения. Возможный маршрут окажется дороже и дольше, но это реальная альтернатива после прекращения действия «зерновой сделки»

реклама

The Wall Street Journal допускают, что американское правительство может сопровождать своими военными кораблями сухогрузы, выходящие из украинских портов. Однако в штатах уже объясняли, что они не имеют в том регионе ресурсов, то есть возможности конвоировать судна. Вполне вероятно, что к этому могут привлечь Румынию.

Ранее Командование Военно-морских сил Украины согласовало план безопасных маршрутов для вывоза украинского зерна. Причём украинское ведомство не гарантирует безопасность судов, которые россияне могу счесть за военные и потопить.