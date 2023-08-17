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The Wall Street Journal: США планируют запустить экспорт украинского зерна без участия России
Сухогрузы могут сопровождать военные конвои.

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Издание The Wall Street Journal пишет, что Соединённые Штаты Америки планируют совместно с Украиной, Турцией и другими союзниками в регионе Чёрного моря восстановить альтернативные экспортные маршруты по транспортировке зерна.

Исходя из имеющийся у журналистов издания информации, согласно плану, к октябрю украинцы смогут экспортировать 4 миллиона тонн зерна в месяц по Дунаю. Большая часть сельскохозяйственной продукции будет перевозиться по вышеуказанной реке и Чёрному морю в румынские порты, откуда уже в пункты назначения. Возможный маршрут окажется дороже и дольше, но это реальная альтернатива после прекращения действия «зерновой сделки»

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The Wall Street Journal допускают, что американское правительство может сопровождать своими военными кораблями сухогрузы, выходящие из украинских портов. Однако в штатах уже объясняли, что они не имеют в том регионе ресурсов, то есть возможности конвоировать судна. Вполне вероятно, что к этому могут привлечь Румынию.

Ранее Командование Военно-морских сил Украины согласовало план безопасных маршрутов для вывоза украинского зерна. Причём украинское ведомство не гарантирует безопасность судов, которые россияне могу счесть за военные и потопить.

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#россия #украина #сша
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