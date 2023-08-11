Владельцы кораблей должны сами решать, стоит ли им рисковать и миновать через море, заблокированное российским флотом.

С момента прекращения действия «зерновой сделки», украинские власти ищут альтернативные пути транзита своих сельскохозяйственных товаров через Чёрное море или сушу. В то же время пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщает, что в соответствии с приказом навигационного поручения были открыты временные коридоры для торговых судов, идущих в и из черноморских портов.

Ведомство отметило, что на протяжении всех маршрутов по-прежнему сохраняется военная угроза и минная опасность, то есть любое судно может быть атаковано российской армией, которая воспримет его как за военный корабль. К проходу в Чёрное море будут допускать только тех владельцев судов и их капитанов, которые осознают все риски и готовы к плаванию в таких условиях.

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Украина уже предлагала свои временные маршруты Международной морской организации, чтобы с помощью них торговые суда могли перемещаться через Чёрное море. Организация признала право страны на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.

Помимо этого Международная морская организация призвала Россию отказаться от нападения на торговые суда, соблюдая международные конвенции. Иначе говоря, никто не даёт реальных гарантий безопасности, что торговые суда не будут атакованы российским флотом, воспринявшим их за военные.