Об этом заявила вице-премьер-министр страны.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев готовиться к затяжным боевым действиям. Она считает, что путь к завершению конфликта будет не простым и длительным, а все слова вроде «две - три недели», «до конца года» и «к следующему лету» - неправда.

Украинская чиновница считает, что украинцы должен настраиваться не на спринт, а на длительный марафон, намекая на долговременность боевых действий. Она добавила, что любое «политиканство» и «горлопанство», то есть внутриполитические конфликты и выражение недовольства - недопустимо, а все ссоры и локальные разбирательства только после завершения боевых действий. Верещук уверена, что Украина смогла в прошлом году выстоять из-за коллективной поддержки, консолидации народа и вклада каждого украинца в исход боевых действий.

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Не так давно в украинских средствах массовой информации писали, что Ирина Верещук претендует на пост Министра обороны Украины, с которого хотят освободить Алексея Резникова. В то же время западные страны поддерживают идею становления женщины главой украинского оборонного ведомства.