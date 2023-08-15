Не так давно доллар перевалил стоимость в 102 рубля.

Пока российский рубль падает, а американский доллар в соотношении с российским рублём растёт, депутат Государственный думы Анатолий Аксаков заявил, что большинству россиян попросту плевать на рост курса иностранной валюты.

Так, по словам российского депутат, лично он следит за соотношение рубль - доллар, исходя из своей работы, но с точки зрения большинства населения страны, им попросту плевать на эти соотношения. Он добавил, что ситуация находится под контролем государства.

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Что насчёт обычного народа, Аксаксов отметил, что в республике Чувашия предприятия загружены, наращиваются объёмы производства, люди получают заработную плату в рублях, а регион живёт полноценной жизнь, на улыбчивых лицах граждан нет никакого стресса в связи с повышением курса доллара к 100 рублям.

Более того, Анатолий Аксаков считает, что страна живёт нормальной жизнью, а состояния такого позитивного развития он ещё не наблюдал в современной России после Советского союза. Депутат уточнил, что он смотрит на ситуацию не с точки зрения темпов роста, так как большую часть своего существования страна опиралась на нефть, газ и прочие энергоносители. Сейчас же машиностроение, приборостроение, электротехника развивается .

На текущий момент после резкого скачка курса доллар по соотношению с рублём, имеется тенденция на спад стоимости американского доллара, цена на который на момент написания новости составляет 96,90 российских рублей.