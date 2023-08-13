Всё в рамках международного и уголовного права.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление, что будущий политический сезон станет сложным для страны, ведь всё больше стран призывают украинское правительство к переговорам с Россией. Скорее всего, связано это с отсутствием успехов контрнаступления.

По словам украинского чиновника, они сделают всё, чтобы максимально заткнуть все голоса, призывающие к переговорам с Россией. Кулеба уточнил, что всё будет делаться в рамках законодательства, учитывая международное и уголовное право. Также украинский чиновник выразил надежду на участие его страны в ряде международных саммитов.

реклама

На прошедшем саммите в Саудовской Аравии укранцы, где обсуждалась формула мира украинского президента Владимира Зеленского, украинцы не получили абсолютной поддержки, так как сам план имеет 10 пунктов, каждый из которых нужно прорабатывать отдельно.

Ранее в Государственном департаменте заявили, что Соединённые Штаты Америки не принуждают Украину к отказу от переговорного процесса. Спикер американского ведомства утверждает, что украинцы по своей воле отказываются разговаривать на российских условиях, требуя вывода российских войск со своих территорий.