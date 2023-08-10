Это ответ на обвинения МИД России в давлении американского правительства на украинское.

Не так давно представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, о чём говорят в Соединённых Штатах Америки, а наоборот, это американцы заставили украинцев отказаться от переговоров с российским правительством. Скорее всего, она имела в виду, что американцы якобы оказывали давление при принятии украинским президентом Владимиром Зеленским запрета на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Руководитель пресс-службы Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер комментируя слова Захаровой, сообщил, что штаты никогда не заставляли украинцев отказываться от переговоров.

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Стоит отметить, что решение о прекращении переговорного процесса с Россией вполне звучит как самостоятельное решение украинского правительства, которое не может пойти на российские условия, иначе навсегда потеряет поддержку населения, пострадавшего от затяжных боевых действий и понёсшего человеческие потери. В случае такого исхода украинское население, которое поддерживало свою страну, задаст логичный вопрос: ради чего в конечном итоге мы это терпели?