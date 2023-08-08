Вместе с американскими танками будет всё, что прилагается к ним, то есть боеприпасы, запасные части, топливное оборудование и ремонтные мощности.

В конце июля была новость о том, что американские танки M1 Abrams прибудут в Украину уже в сентябре. Однако тогда это была информация от издания Politico, которое сообщало, что техника проходит последние шаги подготовки в августе и к сентябрю сможет быть отправлена.

В этот раз глава отдела закупок американской армии Дуг Буш сообщил, что американские танки вскоре будут отправлены в Европу и произойдёт их доставка уже на этих выходных.

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Вместе с американскими танками будет всё, что прилагается к ним, то есть боеприпасы, запасные части, топливное оборудование и ремонтные мощности. Пока что этот момент находится в процессе, впрочем, как и вся подготовка техники.

По словам американского чиновника, украинцы могут ожидать доставки первой партии M1A1 Abrams уже в сентябре. Стоит отметить, что речь идёт не о более новой версии танков M1A2, а о устаревшей, на которую согласилось украинское правительство, чтобы ускорить поставки техники и не ожидать их более года. В любом случае, решение о поставках «абрамсов» по сути было символическим и дало другим украинским союзникам «зелёный свет» на отправку в Украину западных танков.