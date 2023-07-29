В августе они пройдут окончательный ремонт.

Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки первыми решились отправить в Украину свои танки, американские власти предупреждали украинцев о долгой подготовке бронетехники к отправке. Именно поэтому накануне контрнаступления Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинцы будут наступать «леопардами», так как «абрамсы» вряд ли прибудут к этому времени. Решение американцев по сути было символическим, им нужно было лишь создать показательный прецедент, что отправлять украинской армии западные танки - не страшно.

Издание Politico сообщает, что американские танки M1 Abrams прибудут первой партией в Украину уже в сентябре. Планируется, что первая поставка будет включать в себя от шести до восьми единиц бронетехники. Стоит отметить, что украинцы получат более устаревшую модель танков M1A1, с чем они согласны, так как M1A2 пришлось бы ждать более года.

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На текущий момент танки готовятся к отправке в Германию, где в августе пройдут окончательный ремонт, а уже потом будут доставлены на украинские территории.

Официально в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки точные сроки поставок танков не озвучивали, ориентируясь приблизительно на осень этого года.