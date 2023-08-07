Издание The New York Times опубликовало статью, где американский журналист взял интервью у пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова. Чиновник сразу отметил, что всё сказанное им - лишь его личное мнение.

Так, полагаясь на информацию от издания, Пеков заявил, что президентские выборы в России - это не совсем демократия, а скорее дорогостоящая бюрократия. Он также добавил, что за Путина на следующих выборах проголосуют 90% избирателей.

Позже Дмитрий Песков отреагировал на выпущенный материал The New York Times, отметив неправильную интерпретацию его слов. Он имел в виду, что российское общество имеет высокий уровень консолидации и на следующий выборах с большой вероятностью отдаст свой голос за текущего российского президента

Что насчёт российско-украинского конфликта, то Песков подчеркнул отсутствие стремления у России захватить больше украинских территорий. Российский чиновник сообщил, что российское правительство хочет лишь установить контроль над своими новыми подконтрольными территориями, внесёнными в конституцию.