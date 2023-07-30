Он призвал возобновить «зерновую сделку»

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во время своего выступления на встрече, посвящённой обсуждению российско-украинского конфликта, в рамках саммита «Россия - Африка», высказал свою позицию касаемо подарков африканским странам.

Южноафриканский президент отметил, что они сюда приехали не за «дарами», щедрыми и безвозмездными поставками российского зерна из-за дефицита украинского на фоне отмены «зерновой сделки»

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Сирил Рамафоса призвал российского президента Владимира Путина возобновить участие России в «зерновой сделке», заявив о необходимости открытия Чёрного моря для мировых рынков.

Стоит отметить, что Россия во время саммита «Россия - Африка» согласилась на прощение или реструктуризацию ряда государственных долгов африканских государств, а также попыталась задобрить африканцев поставками зерна, квотами на обучение африканских студентов и другим. Так, например, Путина сообщил о готовности бесплатно поставить нескольким африканским странам по 25 - 50 тысяч тонн зерна. Россия также готова к поставкам зерна в следующие страны Африки: Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская Республика и Эритрея.