Из-за этого украинцы сменили тактику.

В первые недели контрнаступления украинская армия потеряла значительное количество бронетехники на российских минных полях, которые позволили россиян хорошо укрепиться на своих позициях. Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что Россия действительно твёрдо стоит в обороне и её минные поля составляют основную проблему для продвижения украинских военных.

Издание Financial Times, ссылаясь на источники в виде западных чиновников, пишет, что Украина потеряла пятую часть предоставленного ей снаряжения НАТО в ходе контрнаступления. По этой причине украинцы решили сменить тактику, которая, по мнению военачальников, позволяет с трудом, но добиться «ощутимых результатов за более приемлемую цену»

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Украинская армия берёт акцент на выдавливание противника с помощью артиллерийского огня, а не попытки прорвать линию оборону российской армии с помощью западной бронетехники.

Нюанс заключается в том, что украинцы и так имеют существенный дефицит артиллерийских снарядов, из-за чего Соединённые Штаты Америки и отправили им кассетные боеприпасы, так что как долго украинская армия сможет работать в таком темпе - непонятно.