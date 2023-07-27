Действующий президент был задержан, а границы страны закрыты.

Вчера в Нигере произошёл государственный переворот, в ходе которого действующего президента страны Мохамеда Базума задержала президентская гвардия, перекрыв доступ к его резиденции и правительственному зданию в столице. Переговоры между сторонами были сорваны, а президента отказываются освобождать.

Как сообщает издание France 24, ссылаясь на свой анонимный источник, действия президентской гвардии реакция на решение по отстранению её командующего, которое хотел принять действующий президент.

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Соединённые Штаты Америки уже высказали ноту протеста по ситуации, потребовав освобождения президента Нигера. В Европейском союзе осудили ситуацию, подвергнув критике любые попытки дестабилизировать демократию и угрожать внутренней стабильности в стране.

На текущий момент организаторы государственного переворота выступили с видеообращением, где заявили о смещении Мохамеда Базума и перекрытии государственных границ Нигера. Ситуация страны в целом остаётся спокойной и пока что не несёт угрозы для мирного насления.