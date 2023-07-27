Он был задержан ещё в 2021 году.

В сентябре 2021 года основатель крупнейшей российской IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован по решению Лефортовского районного суда по подозрению в государственной измене. Тогда он обратился к Путину с просьбой заменить меру пресечения на домашний арест, однако все равно пробыл два года в СИЗО «Лефортово»

Бизнесмена обвинили в передаче секретной информации иностранным спец. службам. Издание Forbes провело собственное расследование, в ходе которого выяснило, что Сачков располагал информацией о российских хакерах и у него была возможность передавать информацию иностранной разведке в обмен на какие-либо выгоды. Издание Bloomberg же отметило, что Федеральная служба безопасности Россия была обеспокоена желанием бизнесмена расширять бизнес за рубежом.

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Спустя два года, 26 июля 2023 года, Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Ильи Сачкова, приговорив его к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Изначально государственное обвинение требовало приговорить его к 18 годам лишения свободы.