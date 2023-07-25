Россияне пользуются китайскими бронежилетами, БПЛА и тепловизорами.

Издание Politico опубликовало статью, где рассказывает о выросших поставках военного оборудования из Китая в Россию за последние 17 месяцев активных боевых действиях. Россияне получают от китайцев бронежилеты, беспилотные летательные аппараты и тепловизионные оптические прицелы.

По данным издания, только за 2023 года Россия увеличила импорт китайских беспилотников на 100 миллионов долларов, что превышает украинский импорт в 30 раз. На 69% вырос импорт китайской керамики(используется для бронежилетов), когда Украина стала получать на 61% меньше.

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Одна из китайских компаний, поставляющих России оружие - Shanghai H Win. Журналисты Politico пытались узнать, каким образом россияне получают от неё товары, но внятного объяснения не получили. Во время изучения документации издание пришло к выводу, что сотни тысяч бронежилетов и касок китайского производства закупалось российской фирмой-однодневкой «Сильва», зарегистрированной в Сибири. Есть и другие компании, поставляющие российской армии военное обмундирование и беспилотники DJI Mavic 2 Enterprise Advanced и Mini 2.

Politico подчёркивает, что европейцы могут накладывать вторичные санкции на компании, поставляющие оружие и военную технику, но за военное обмундирование и беспилотники ничего им не будет.