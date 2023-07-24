Он также считает следующий саммит НАТО решающим в плане членства Украины в военном блоке.

Пока украинский президент Владимир Зеленский делает заявления о том, что контрнаступление «вот-вот наберёт обороты», Министр обороны Украины Алексей Резников сделал прогноз о завершении боевых действий уже в следующем году.

В интервью изданию CNN украинский министр, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что конфликт завершится уже в июле 2024 года. Более того, он считает, что именно тогда решится судьба членства Украины в НАТО.

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Резников осознаёт невозможность вступления Украины в североатлантический альянс на момент боевых действий, однако если они закончатся согласно его прогнозу, то заявку украинцев на вступление в военный блок могли бы ратифицировать на саммите НАТО в Вашингтоне.

Интересно, что Алексей Резников не видит смысла давить на американского президента Джо Байдена, чтобы он дал обещание организовать принятие Украины в НАТО после окончания боевых действий. Он согласен с тем, что страна должна пройти стандартную процедуру, упорядоченный процесс приёма, продолжая работать над всеми необходимыми реформами.