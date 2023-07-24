Об этом говорит статистика заболеваемости миокардитом.

Англоязычный портал ZeroHedge, ссылаясь на заместителя Министра обороны Соединённых Штатов Америки по кадрам и боевой готовности Джила Сиснероса, пишет о возросшей заболеваемости миокардитом в рядах американской армии на фоне вакцинации COVID-19.

Статистика из базы данных оборонной медицинской эпидемиологии говорит, что на момент 2021 было зарегистрировано 275 случаев миокардита, что на 151% превышает число заболеваемости в период с 2016 по 2020 год.

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Врач-кардиолог и президент Фонда Маккалоу доктор Питер Эндрю МакКаллоу, ознакомившись с этими данными, пришёл к выводу, что значительное увеличение заболеваемости миокардитом в американской армии на момент 2021 года может быть связано с необдуманной вакцинацией против COVID-19.

Есть исследования, где доказывается, что вакцинация против COVID-19 может приводить в риску развития миокардита, когда у невакцинированных людей после коронавирусной болезни риски остаются те же.

Американская армия использует для вакцинации своих военнослужащих против COVID-19 использует вакцины от компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson и Janssen.