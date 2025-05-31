Поклонники GTA VI обнаружили возможные намеки на включение Кубы в игровой мир, анализируя детали официальных изображений от Rockstar Games — это может значительно расширить географию действия долгожданной игры.

Согласно последним предположениям фанатов, действие Grand Theft Auto VI может выйти за пределы ранее анонсированного Вайс-Сити. Хотя официально Rockstar Games подтвердила лишь, что события игры развернутся в штате Леонида, включающем Вайс-Сити и его окрестности, внимательные игроки заметили возможные намёки на наличие дополнительных локаций.

На одном из официальных изображений, опубликованных разработчиками, виден стакан с кубинским флагом, стоящий рядом с персонажем Раулем Баутистой — опытным грабителем банков, играющим ключевую роль в сюжете. Этот элемент вызвал бурное обсуждение среди поклонников серии, предположивших, что Куба станет доступной для исследования в игровом процессе. Такие слухи подтверждает тот факт, что Вайс-Сити, вдохновлённый Майами, исторически связан с кубинской диаспорой, а также предыдущий опыт Rockstar, когда в Red Dead Redemption 2 игрокам была доступна возможность посещения удалённых регионов.

Ранее утечки уже указывали на вероятность появления Кубы в GTA 6, однако студия традиционно уклоняется от комментариев относительно неподтверждённой информации. Если дополнительные локации действительно войдут в игру, их официальное представление, скорее всего, будет скрыто до самого релиза, чтобы удивить игроков приятным сюрпризом.

Тем временем поклонники продолжают изучать мельчайшие детали, включая возможные связи между GTA 6 и прошлыми частями франшизы, такими как происхождение главной героини Лусии, которую некоторые считают связанной с Liberty City из GTA IV. Официальных подтверждений этим гипотезам пока нет, и ответы на все вопросы появятся не раньше самой премьеры игры, запланированной на 26 мая 2026 года.