Хидео Кодзима отказался от идеи снимать фильмы после совета Гильермо дель Торо, который убедил его сосредоточиться на видеоиграх, подчеркнув их кинематографичность и сложность традиционной киноиндустрии. Тем не менее он сохранит связь с кинематографом через продюсирование экранизации Death Stranding.

Известный разработчик видеоигр Хидео Кодзима — основатель студии Kojima Productions — раскрыл детали своего диалога с режиссером Гильермо дель Торо, который повлиял на решение отказаться от съемок полнометражного кино. В интервью Edge Magazine Кодзима признался, что долго размышлял о возможности реализовать кинематографические амбиции, однако физические ограничения и советы коллег заставили его пересмотреть приоритеты.

Ключевое значение имела беседа с дель Торо — лауреатом премии «Оскар» за фильм «Форма воды» и автором картины «Лабиринт фавна», а также с датским режиссёром Николасом Виндингом Рефном, знаменитым работой над «Драйвом» и участием в создании проекта Death Stranding. Поговорив о важности творческого долголетия, Кодзима задумался о целесообразности съемки фильма в шестьдесят лет, отметив, что такая задача потребует значительных физических усилий. Дель Торо советовал сосредоточится именно на игровой индустрии, подчеркивая, что творчество Кодзимы уже обладает необходимой кинематографичностью, тогда как традиционный формат кино теряет актуальность.

Кодзима поделился и своим видением стратегии развития Kojima Productions. Он отметил, что в отличие от крупных корпораций вроде Sega или Nintendo маленькая студия должна четко определить долгосрочные цели. Следующие десять лет будут посвящены проектам OD и Physint, которые продолжат сочетать нарративные инновации с геймплейными механиками. Однако полное исключение участия Кодзимы в кинопроектах невозможно: студия A24 недавно объявила о запуске экранизации Death Stranding, где сам Кодзима станет продюсером.

Итак, хотя полного ухода в киноиндустрию не планируется, Кодзима продолжит влиять на развитие визуальных медиа через интеграцию кинематографических приемов в собственные игровые проекты. Эксперты считают, что такое решение поможет ему сохранить лидерство в области интерактивного сторителлинга, оставаясь востребованным среди аудитории.