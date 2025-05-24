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Greg_Novo
Возвращение легендарного босса и скорый релиз: Elden Ring Nightreign представила нового противника
Elden Ring Nightreign, запланированный к релизу 30 мая 2025 года для PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и ПК, представляет собой многопользовательский спин-офф вселенной Elden Ring с кооперативным режимом для трёх игроков, процедурно генерируемыми сессиями и сражениями с новыми и знакомыми боссами — такими как Фрея из Dark Souls II.

Компания FromSoftware и Bandai Namco Entertainment показали новый геймплейный ролик Elden Ring Nightreign, демонстрируя сражение с боссом Фреей, возлюбленной герцога — существом, хорошо известным фанатам Dark Souls II. В ролике видно, что этот двуглавый паукоподобный монстр обладает богатым набором атак: прыжков, ударов лапами и призыва своего потомства.

Проект выйдет 30 мая 2025 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC (Steam). Обладатели цифровой версии смогут предварительно загрузить игру за 48 часов до выхода: владельцы консольной версии — с 28 мая, версия для ПК станет доступной для загрузки уже с 27 мая.

Elden Ring Nightreign заявлен как отдельный самостоятельный проект во вселенной Elden Ring, который предлагает кооперативный режим для трёх игроков. Игровой процесс проходит в случайно генерируемом мире Лимпвельда, каждая сессия длится ровно три игровых дня и заканчивается схваткой с одним из восьми Ночных Владык. За победу над ними игрок получает реликвию, позволяющую усилить персонажа перед следующей попыткой.

Для подготовки к выходу в феврале 2025-го был проведён сетевой стресс-тест, проверяющий работоспособность многопользовательского режима. Разработчики подчеркнули важность взаимодействия уникальных навыков восьми различных классов героев («Страж», «Отшельник», «Железная Стрела»), ведь именно грамотное комбинирование их умений поможет одерживать верх над сложнейшими противниками.

Повторное появление Фреи подчёркивает преемственность Nightreign с прошлыми проектами студии, хотя сюжет игры не связан напрямую с оригинальной Elden Ring. Игра сохраняет культовую сложность оригинала, предлагая новые механики в виде сессии в стиле rogue-like с элементами survival-игр.

Представители Bandai Namco официально сообщили, что мультиплеерный режим не поддерживает кросс-плей между консолями разных производителей (ПК, PlayStation и Xbox), но позволяет играть вместе пользователям одной платформы. Сейчас Elden Ring Nightreign доступен для предварительного заказа в стандартной и Deluxe-версиях, включающих дополнительный контент вроде артбука, саундтрека и эксклюзивных персонажей.

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#elden ring #fromsoftware
Источник: multiplayer.it
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