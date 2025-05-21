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Greg_Novo
CD Projekt RED раскрыла детали продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием «Project Orion»
CD Projekt RED работает над сиквелом Cyberpunk 2077 под кодовым названием «Project Orion», включающим новый город в стиле «Чикаго, где всё пошло не так», при участии создателя настольной версии Майка Пондсмита, а также готовит адаптацию оригинала для Nintendo Switch 2

Польская студия CD Projekt RED официально подтвердила разработку сиквела Cyberpunk 2077, получившего название «Project Orion».

На конференции Digital Dragons 2025 автор настольной версии Cyberpunk Майк Пондсмит поделился впечатлениями от визита в офис разработчиков. По его словам, игра предложит новый город, описанный как «Чикаго, где всё пошло не так». Вероятно, речь идет о густонаселённом мегаполисе с социальными контрастами и элементами антиутопии, типичными для вселенной Cyberpunk.

При этом судьба Найт-Сити в продолжении остается неизвестной. Сам Пондсмит заявил, что лично не вовлечён в создание Project Orion, однако высоко оценил амбициозность и качество работы CD Projekt RED. Эти высказывания подчеркивают намерение студии расширить игровой мир, что повлияет на масштабы и длительность разработки.

Сейчас команда занята завершающим этапом работы над The Witcher 4, получающей высокие оценки критиков. Поэтому анонс новых подробностей о Cyberpunk стоит ожидать не раньше 2026 года.

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#cd projekt red #cyberpunk 2077
Источник: multiplayer.it
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