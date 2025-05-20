Аналитическое агентство Ampere Analysis опубликовало отчет, согласно которому перенос релиза Grand Theft Auto VI на 2026 год приведет к значительным финансовым потерям для мировой игровой индустрии. Отсутствие игры в текущем году лишит рынок $2,7 млрд, которые могли поступить за счет продаж самой игры и сопутствующих товаров — включая консоли и аксессуары. Это связано с тем, что GTA 6 изначально считалась ключевым фактором роста 2025 года, с прогнозируемым тиражом в 40 млн копий и доходом около $3 млрд в первый год.

Больше всего от переноса пострадает Sony, так как выход GTA 6 считался главным стимулом роста продаж PlayStation 5. По данным аналитиков, японская компания могла заключить соглашение с разработчиком игры Take-Two Interactive, усиливая ожидания от её влияния на рынок. Однако сейчас отсутствие проекта в 2025 году создает «пустоту», которую попытаются компенсировать другие издатели, максимально использовав предпраздничный период для продвижения собственных игр.

Ampere полагает, что наибольшую выгоду получит Nintendo за счет запуска Nintendo Switch 2 и ожидаемого успеха Mario Kart World. Эти проекты смогут привлечь внимание игроков, которое в противном случае досталось бы GTA 6. Тем не менее аналитики подчеркивают, что выручка от GTA 6 вовсе не исчезнет, а лишь будет перенесена на 2026 год. Объем глобального игрового рынка в 2025 году достигнет примерно $201,3 млрд, показав рост на 1% относительно уровня 2024 года. В 2026 году темпы роста ускорятся до 2,2%, частично благодаря выходу долгожданной GTA 6.

Тем не менее задержка релиза ставит под сомнение краткосрочные прогнозы для крупнейших компаний отрасли, дополнительно осложняя положение тех фирм, рассчитывавших на положительный эффект от одновременности крупных игровых релизов и сбыта аппаратуры. Эксперты убеждены, что стратегия конкуренции и способность производителей представить достойные альтернативы окажутся ключевыми факторами удержания внимания геймеров в условиях отсутствия главного хита сезона.