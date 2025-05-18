Стратегия Civilization VII сохраняет полярные оценки игроков (50% положительных и 50% отрицательных отзывов в Steam), но издатель Take-Two Interactive во главе со Штраусом Зельником уверен в долгосрочном успехе игры, ссылаясь на историю серии, где предыдущие части также преодолевали первоначальное недовольство через обновления и доработки.

Стратегия Civilization VII, вышедшая в 2025 году, продолжает получать разноречивые отзывы среди геймеров. На площадке Steam игра удерживает отметку в 50% положительных и столько же негативных комментариев. Одни игроки хвалят разработчика за попытку сделать игровой процесс проще и доступнее новичкам, другие критикуют такие перемены, считая их чрезмерными и ведущими к потере стратегической глубины и реиграбельности.

Штраус Зельник, глава компании Take-Two Interactive и издатель проекта, дал пояснения ситуации в интервью GamesIndustry.biz. Он подтвердил наличие первоначальных трудностей, однако заметил, что такая реакция пользователей вполне типична для серии игр.

Каждый новый выпуск Civilization сначала встречает непонимание со стороны приверженцев прошлых частей. Но со временем, благодаря апдейтам, игры стабилизируются и находят свою аудиторию,

— объяснил руководитель.

Зельник подчеркнул стабильность текущих продаж и оптимистично оценил дальнейшие перспективы проекта. Глава уверен, что в будущем критика смягчится, как это уже случалось ранее с другими частями франшизы.

Будем продолжать трудиться ради удовлетворения ожиданий игрового сообщества,

— пообещал он.

Аналитики считают, что исторический опыт подтверждает правоту Зельника: предыдущие релизы Civilization V и VI тоже получили смешанные отклики после выхода, однако позже обе версии заслужили статус классических представителей жанра.

Специалисты уверены, что сегодняшние расхождения во мнениях не скажутся негативно на коммерческой успешности седьмой части, принимая во внимание лояльность фанатской базы и запланированную длительную поддержку продукта. В ближайшем обновлении ожидается внесение корректировок баланса и расширение контента, что способно повлиять на мнение наиболее придирчивых участников сообщества.