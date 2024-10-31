В будущем обновлении Google Photos планируется сделать интерфейс Magic Editor более понятным и удобным. Android Authority сообщает, что версия Google Photos v7.6 будет включать обновленный пользовательский интерфейс Magic Editor, который представит отдельные инструменты для вставки и замены объектов. Это станет переходом от более широкого и непрозрачного «Reimagine», используемого в текущей итерации.

На данный момент в версии интерфейса Magic Editor в Google Photos можно обвести область на фотографии, чтобы выбрать ее часть и открыть опции «Erase» или «Reimagine» для выбранной области. Если выбрать последний вариант, появится текстовое поле с подсказкой, начинающейся со слов «Reimagine as». Эта формулировка вызывает вопросы: например, как можно заново создать пустое место в небе, когда туда помещается птица, сгенерированная искусственным интеллектом.

После выхода версии Photos v7.6 кнопка Reimagine, которая появляется при выделении части фотографии, будет заменена двумя отдельными кнопками: «Replace» и «Insert». При нажатии кнопки «Replace» появится текстовое поле с надписью «Replace with». При нажатии кнопки «Insert» появится окно с одноименной надписью «Insert». Эти более понятные формулировки облегчат пользователям понимание процесса редактирования.

Обновление также добавит функцию выбора фона фотографии в одно касание. Это вызовет такое же текстовое поле «Reimagine as», как и инструмент «Reimagine» сегодня. Изменить фон изображения, чтобы оно выглядело так, будто ваша собака на Луне, проще для понимания, чем изменить, например, верхнюю часть головы, чтобы добавить сгенерированную искусственным интеллектом шляпу.