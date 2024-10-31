Google Photos переделала элементы управления Magic Editor, чтобы сделать их более понятными
В будущем обновлении Google Photos планируется сделать интерфейс Magic Editor более понятным и удобным. Android Authority сообщает, что версия Google Photos v7.6 будет включать обновленный пользовательский интерфейс Magic Editor, который представит отдельные инструменты для вставки и замены объектов. Это станет переходом от более широкого и непрозрачного «Reimagine», используемого в текущей итерации.
На данный момент в версии интерфейса Magic Editor в Google Photos можно обвести область на фотографии, чтобы выбрать ее часть и открыть опции «Erase» или «Reimagine» для выбранной области. Если выбрать последний вариант, появится текстовое поле с подсказкой, начинающейся со слов «Reimagine as». Эта формулировка вызывает вопросы: например, как можно заново создать пустое место в небе, когда туда помещается птица, сгенерированная искусственным интеллектом.
После выхода версии Photos v7.6 кнопка Reimagine, которая появляется при выделении части фотографии, будет заменена двумя отдельными кнопками: «Replace» и «Insert». При нажатии кнопки «Replace» появится текстовое поле с надписью «Replace with». При нажатии кнопки «Insert» появится окно с одноименной надписью «Insert». Эти более понятные формулировки облегчат пользователям понимание процесса редактирования.
Обновление также добавит функцию выбора фона фотографии в одно касание. Это вызовет такое же текстовое поле «Reimagine as», как и инструмент «Reimagine» сегодня. Изменить фон изображения, чтобы оно выглядело так, будто ваша собака на Луне, проще для понимания, чем изменить, например, верхнюю часть головы, чтобы добавить сгенерированную искусственным интеллектом шляпу.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила