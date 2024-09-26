Появление галочки рядом с именем отправителя позволяет пользователям быстро и легко определить, является ли письмо подлинным.

Google продолжает улучшать безопасность своих сервисов, и на этот раз нововведения касаются мобильного приложения Gmail. В скором времени пользователи Android и iOS смогут видеть галочку рядом с именами проверенных отправителей, что поможет лучше защититься от фишинговых атак и мошенничества. Новая функция проверки отправителей в Gmail основана на стандарте Brand Indicators for Message Identification (BIMI) и требует наличия сертификата Verified Mark Certificate (VMC). Это значит, что отправители, прошедшие проверку, будут иметь зарегистрированный товарный знак, подтверждённый сертификатом VMC. Такая система значительно усложняет задачу мошенникам, пытающимся выдать себя за известные бренды.

Появление галочки рядом с именем отправителя позволяет пользователям быстро и легко определить, является ли письмо подлинным. Это особенно важно в условиях растущего числа киберугроз и фишинговых атак. Важно отметить, что галочки будут отображаться только в официальном приложении Gmail. Пользователи, использующие сторонние почтовые клиенты, не смогут воспользоваться этой функцией.