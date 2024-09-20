Улучшение искусственного интеллекта, теперь помогает пользователям эффективнее взаимодействовать с устройством.

Компания Samsung радует своих пользователей регулярными обновлениями. Недавно владельцы смартфонов Galaxy S22, Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4 получили возможность обновить свои устройства до последней версии операционной системы One UI 6.1.1. Это обновление уже доступно в Южной Корее и скоро станет доступным для пользователей по всему миру.

Одно из главных нововведений One UI 6.1.1 — улучшение искусственного интеллекта, который теперь помогает пользователям эффективнее взаимодействовать с устройством. Обновление также содержит сентябрьский патч безопасности 2024 года, что делает устройства ещё более защищёнными.

Обновление One UI 6.1.1 доступно для всех моделей серии Galaxy S22: S22, S22+ и S22 Ultra. Кроме того, обновление получили складные устройства Galaxy Z Flip 4 и Galaxy Z Fold 4. Номера версий обновления для каждой модели следующие:

для Galaxy S22 — S90xNKSU5EXH7;

для Galaxy Z Flip 4 — F721NKSU4GXH7;

для Galaxy Z Fold 4 — F936NKSU4GXH7.

Чтобы проверить доступность обновления, перейдите в «Настройки» → «Обновление ПО» → «Загрузить и установить». Если обновление доступно, устройство предложит установить его. Перед началом обновления убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi и имеет достаточный заряд батареи.