После установки iOS 18 пользователи iPhone смогут отправлять и получать RCS-сообщения через приложение «Сообщения» от Apple

Apple сделала большой шаг вперёд, чтобы улучшить взаимодействие между пользователями iPhone и Android. Компания добавила поддержку RCS (Rich Communication Services) в iOS 18. Это обновление решает многие проблемы, связанные с обменом сообщениями между разными операционными системами, и открывает новые возможности.

RCS — это современный стандарт обмена сообщениями, который заменяет старые SMS и MMS. Он работает через Wi-Fi и мобильные данные, позволяя отправлять и получать сообщения с высоким качеством изображений и видео, использовать квитанции о прочтении и реакции на сообщения. RCS уже давно используется на Android, и теперь, с выходом iOS 18, пользователи iPhone тоже могут воспользоваться всеми преимуществами этого стандарта.

После установки iOS 18 пользователи iPhone смогут отправлять и получать RCS-сообщения через приложение «Сообщения» от Apple. Это значит, что теперь можно обмениваться высококачественными фотографиями и видео, реагировать на сообщения с помощью эмодзи и добавлять или удалять участников из групповых чатов без ограничений.

На данный момент поддержка RCS доступна для пользователей iPhone в США, Канаде и некоторых странах Европы. Apple также опубликовала список операторов, поддерживающих RCS, который можно найти на официальном сайте компании. Если ваш оператор ещё не поддерживает RCS, рекомендуется регулярно проверять обновления.

Добавление RCS в iOS 18 — это важный шаг к улучшению обмена сообщениями между пользователями iPhone и Android. Это обновление делает общение более удобным и функциональным, устраняя многие ограничения, с которыми сталкивались пользователи раньше.