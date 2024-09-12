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Greg_Novo
PlayStation хочет уделять больше внимания играм для всей семьи
Заявление генерального директора PlayStation о стремлении уделять больше внимания играм для всей семьи может означать изменение стратегии компании в области разработки игр.

Генеральный директор PlayStation Хермен Халст заявил, что компания планирует уделять больше внимания разработке игр жанра family-friendly. Это заявление было сделано в контексте обсуждения будущего направления развития PlayStation и её стремления привлечь более широкую аудиторию. Он отметил, что такие игры могут способствовать укреплению семейных связей и созданию общих воспоминаний. Кроме того, генеральный директор PlayStation выразил уверенность в том, что такие игры могут стать мощным инструментом для обучения и развития детей.

Одним из примеров успешной family-friendly. игры является Astro Bot, разработанная студией Team Asobi. Эта игра получила высокие оценки критиков и завоевала популярность среди игроков всех возрастов. Халст отметил, что Astro Bot является примером того, как PlayStation может создавать игры, которые будут интересны и полезны для всей семьи. 

Заявление генерального директора PlayStation о стремлении уделять больше внимания играм для всей семьи может означать изменение стратегии компании в области разработки игр. Возможно, в будущем мы увидим больше проектов, ориентированных на межвозрастную аудиторию, которые будут сочетать в себе развлечение, обучение и развитие.

Это изменение может быть связано с несколькими факторами, включая стремление PlayStation привлечь более широкую аудиторию.

#playstation #astro bot #family-friendly
Источник: gamespot.com
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