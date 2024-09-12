Ожидается, что на старте продаж PlayStation 5 Pro компании Sony удастся реализовать около 1,3 миллиона единиц консолей.

Пирс Хардинг-Роллс, аналитик из компании Ampere Analysis, поделился своим прогнозом относительно продаж PlayStation 5 Pro. По его мнению, продажи этой модели будут следовать той же траектории, что и продажи PlayStation 4 Pro. Это означает, что несмотря на высокую цену, консоль будет пользоваться спросом среди энтузиастов и ярых поклонников бренда PlayStation.

Ожидается, что на старте продаж PlayStation 5 Pro компании Sony удастся реализовать около 1,3 миллиона единиц консолей. Для сравнения, продажи PlayStation 4 Pro на запуске составили 1,7 миллиона экземпляров, а за весь жизненный цикл отгрузки достигли 14,5 миллионов штук. Это составляет 12% от общих продаж всех PlayStation 4.

Эксперты прогнозируют, что продажи PlayStation 5 Pro к 2029 году достигнут порядка 13 миллионов экземпляров. Они также считают, что многие владельцы PlayStation 4 перейдут сразу на PlayStation 5 Pro, особенно ближе к выходу таких крупных проектов, как GTA 6, которые задействуют все мощности консоли.