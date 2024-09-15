Один из акционеров Ubisoft, Юрай Курпа, написал открытое письмо, в котором выразил глубокое недовольство работой компании. В письме, адресованном совету директоров, комитетам и другим акционерам Ubisoft, Курпа указал на ряд проблем, которые, по его мнению, негативно влияют на результаты деятельности компании.

Одной из главных проблем, которую поднял Курпа, стали переносы релизов крупных проектов, таких как The Division и Rainbow Six Siege, на 2025 год. Эти переносы, по мнению акционера, снижают прогноз выручки компании во втором квартале. Курпа также выразил сомнение в способности Ubisoft обеспечить долгосрочную ценность для инвесторов.

Курпа также обратил внимание на падение стоимости акций Ubisoft, которое составило около 40% за последний год. Он сравнил стоимость акций Ubisoft с акциями конкурентов, таких как Take-Two Interactive, Roblox, Playtika, Embracer и Electronic Arts, и пришёл к выводу, что Ubisoft сильно недооценена.

В открытом письме Курпа предложил ряд стратегических и структурных изменений, которые, по его мнению, помогут обеспечить долгосрочную жизнеспособность компании и удовлетворить потребности как акционеров, так и геймеров .Акционер также выразил обеспокоенность по поводу управления компанией семьёй Гийемо и Tencent Holdings. Он считает, что Ubisoft должна стоить от 40 до 45 евро за акцию, в то время как текущая оценка составляет около 20 евро за акцию.

Курпа также предложил, чтобы Ubisoft стала частной компанией. По его мнению, это позволит компании сосредоточиться на удовлетворении потребностей геймеров, а не на привлечении инвесторов.Открытое письмо Курпы вызвало широкий резонанс в игровой индустрии. Многие аналитики считают, что проблемы, поднятые акционером, действительно существуют и требуют внимания со стороны руководства Ubisoft.