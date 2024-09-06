В Fortnite, одной из самых популярных игр в мире, постоянно появляются новые и интересные взаимодействия между персонажами. В новом сезоне Chapter 5 Season 4 игроки обнаружили особенное взаимодействие между Чёрной Пантерой и его сестрой Шури, которое вызвало бурю эмоций среди фанатов.

Игроки, использующие скин Чёрной Пантеры (Т’Чалла), могут встретить Шури, которая является NPC в игре. При встрече с ней происходит трогательный момент: Шури приветствует своего брата и выполняет знаменитый жест «Ваканда навеки». Этот жест стал символом единства и силы в фильмах Marvel, и его появление в игре вызвало у многих игроков ностальгию и радость.

Многие фанаты Marvel были тронуты отсылкой, особенно учитывая трагическую смерть Т’Чаллы в фильме «Чёрная Пантера: Ваканда навеки», что стало следствием реальной утраты актёра Чедвика Боузмана. В комментариях на Reddit игроки делились своими эмоциями и выражали надежду на появление новых подобных взаимодействий в будущем.

Шури можно найти на востоке от локации Nitrodome. Она не только приветствует Чёрную Пантеру, но и предлагает игрокам приобрести мифическое оружие — Когти Чёрной Пантеры за 300 золотых слитков. Эти когти обладают уникальными механиками, такими как возможность наносить удары и совершать прыжки на врагов, что делает их мощным оружием в арсенале любого игрока.

Игроки надеются, что в будущем появятся новые уникальные взаимодействия между персонажами Marvel в Fortnite. Некоторые из них предполагают, что могли бы быть интересные сцены между Человеком-Пауком и Мистерио или Циклопом и Эммой Фрост. Такие моменты не только добавляют глубину игровому процессу, но и позволяют фанатам ещё больше погрузиться в любимую вселенную.