Хороший камерофон — это незаменимый инструмент для создания потрясающих снимков в любых условиях. Ведь не каждый может носить с собой большой зеркальный фотоаппарат. Каждый активный пользователь соцсетей ценит качественные камерофоны за их удобство и функциональность. Благодаря сверхбыстрому развитию технологий современные модели оснащены мощными датчиками, предлагают широкий спектр функций и позволяют обрабатывать или редактировать снимки одним касанием.

Однако среди многообразия моделей бывает сложно выбрать ту, которая подойдёт именно вам. Поэтому я составил топ, в котором описал какие существуют модели, которые претендуют на звание камерофона.

iPhone 15 Pro Max

Это внушительный гаджет, который удобно носить с собой. Да, он довольно толстый, но его компактные размеры и широкий набор функций делают его отличным выбором, особенно для тех, кто ценит качество видеосъёмки. В этом аспекте iPhone Pro Max превосходит многие другие модели. Жаль, что в нём нет профессионального режима для ручной съёмки (хотя в App Store есть несколько отличных приложений), но фотографии в формате RAW с разрешением 48 мегапикселей получаются отличными. Автоматическая обработка фотографий тоже одна из лучших, если не лучшая, что я видел на смартфонах в целом. Кроме того, линейка Pro Max теперь оснащена новой 5-кратной телекамерой, которая позволяет получать изображения более высокого качества и обеспечивает красивое естественное размытие фона на портретах.

Линейка iPhone 15 также получила множество новых функций и удобств, включая порт USB-C, что делает её ещё более совместимой с мониторами и аксессуарами для камер. Несмотря на высокую стоимость, новый iPhone 15 Pro — это мощный телефон с великолепной камерой, который может работать весь день от одного заряда. Если вы поклонник Apple и предпочитаете более компактные телефоны, то меньшая модель, iPhone 15 Pro будет отличным выбором.

Google Pixel 9 Pro

В этом году Google выпустила свой флагман в двух размерах, но, возможно, чтобы бросить вызов конкурентам, оснастила оба телефона одинаковым набором камер и другими классными характеристиками. Вам остаётся только выбрать, какой экран удобнее для вас: 6,3-дюймовый Pixel 9 Pro или 6,8-дюймовый Pixel 9 Pro XL.

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Камеры Pixel 9 Pro получили небольшое обновление по сравнению с прошлогодними моделями: на задней панели установлено то же трио датчиков, но в новом дизайне в форме таблетки. Улучшенная 42-Мп фронтальная камера предлагает более качественные селфи и детализированные видеозвонки.

Pixel 8 Pro был лучшим телефоном для фотосъёмки, и Google продолжает эту традицию с той же камерой. Качество и стабильность работы модулей просто восхитительны, особенно в ночное время. Google совершенствует постоянно увеличивающееся количество режимов с искусственным интеллектом, таких как уменьшение размытости, использующее машинное обучение для обработки изображений, и «Best Take», позволяющий менять выражения лиц участников съёмки, чтобы каждый выглядел наилучшим образом. Это одна из самых простых, в использовании, камер, гарантирующих хорошие снимки.

Для тех, кто хочет заняться фотографией более серьёзно, в Pixel 9 Pro есть функция съёмки в формате RAW, позволяющая использовать все преимущества мегапиксельной матрицы, а также новый режим pro controls, позволяющий вручную управлять внешним видом снимков, как в беззеркальных камерах.

Однако есть одно слабое место, которое не позволяет Pixel 9 Pro претендовать на первое место, — это видео. Несмотря на то, что по сравнению с Pixel 8 Pro видео также стало намного лучше, оно всё ещё не может конкурировать с iPhone 15 Pro Max. Google добавила новый ночной режим видео, который использует искусственный интеллект, чтобы улучшить чёткость, что работает хорошо, но не является решающим фактором — хотя это не работает на сверхширокоугольной камере.

Благодаря новому элегантному дизайну, сгладившему бока и экран, это лучший Pixel на сегодняшний день. Экран прекрасен в использовании и не уступает Apple в чёткости и цветопередаче. Кроме того, Google обеспечивает будущее своих телефонов, предоставляя им постоянную поддержку обновлениями ОС на срок до 7 лет.

Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 Ultra предлагает потрясающий опыт использования благодаря оболочке Android, настроенной Samsung, и выбору из пяти различных модулей камер. Этот смартфон можно назвать одним из самых универсальных и функциональных устройств на Android, доступных на данный момент.

Если вы уже пользуетесь моделью S23 Ultra, то дополнительные обновления могут показаться вам недостаточно весомым аргументом для покупки новой модели по завышенной цене. Однако если вы переходите с более старого устройства, то новые функции точно придутся вам по вкусу.

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Лично я не ожидал значительных изменений в системе камеры по сравнению с S23, например, увеличения размера основного сенсора, как у некоторых китайских конкурентов. Samsung выбрала подход, похожий на Apple, — усовершенствовала знакомый и популярный дизайн, но при этом сделала телефон ещё лучше по характеристикам, а также ближе к идеалу в области фотографии.

S24 Ultra стабильно выдаёт впечатляющие фотографии и видео, хотя некоторым пользователям обработка и цвета могут показаться менее естественными, чем у Apple или Google. Поэтому я рекомендую сделать несколько снимков перед покупкой. Как и любой другой современный телефон, S24 также имеет ряд забавных и полезных инструментов искусственного интеллекта, которые значительно упрощают коррекцию фотографий, хотя они и не так сильны, как у смартфонов Google. Помимо камер, телефон может похвастаться быстрой производительностью, первоклассным дисплеем и своей премиальностью. Samsung Galaxy S24 Ultra — это мощный телефон и ещё одна фантастическая модель в линейке Samsung Galaxy S.

Pixel 8a

Pixel 8a — это впечатляющий камерофон, который способен делать качественные снимки даже при слабом освещении благодаря ИИ обработке от Google. Производительность при съёмке видео в разрешении 4K также заслуживает внимания, особенно при хорошем освещении. Повседневная работа с устройством отличается быстротой и удобством.

Pixel 8a оснащён различными функциями, которые могут быть полезны в повседневной жизни. Их использование зависит от вашего отношения к искусственному интеллекту. Если вы ищете камерофон с хорошим соотношением цены и качества, Pixel 8a может стать отличным выбором.

Для тех, кто предпочитает альтернативные варианты, может подойти Pixel 8. Эта модель отличается от Pixel 8a материалами корпуса: она выполнена из стекла и металла, в то время как Pixel 8a имеет пластиковую заднюю панель. В целом, Pixel 8a представляет собой надёжный телефон с отличной камерой и множеством интеллектуальных функций, которые доступны сразу после покупки.

Xperia 1 VI

Флагман от Sony 2024 года впечатляет удобством использования и качеством сборки. Однако высокая цена может отпугнуть потенциальных покупателей. Xperia 1 VI отлично справляется с макросъёмкой, но не идеален в качестве камерофона из-за проблем с теле- и сверхширокоугольными объективами при слабом освещении, а также отсутствия функций профессиональной видеосъёмки.

Тем не менее, предложение Sony может заинтересовать фотографов, ценящих минимальную обработку фотографий и желающих иметь первоклассный экран, и динамики. Также телефон подойдёт геймерам и любителям потреблять контент со смартфона. Владельцы камер Alpha, которым нужен внешний монитор и диктофон, могут посчитать цену приемлемой. Для большинства пользователей более доступный Xperia 1 VI станет привлекательным выбором. Sony необходимо либо улучшить технические характеристики и возможности своего продукта, либо снизить цену, чтобы сделать его более привлекательным для широкой аудитории.

OnePlus 12

OnePlus 12 — это выдающийся смартфон 2024 года. Он сочетает в себе высококлассные функции, впечатляющую производительность и мощную камеру. Если вы обладаете не самым высоким бюджетом на смартфон, то по такой цене мало что сможет сравниться с ним. Но учтите, если докинуть около 10-15 тысяч, то можно спокойно взять Pixel 8 Pro или Honor Magic 5 Pro, которые будут в чем-то лучше.

Если вам нужен флагманский смартфон с отличной производительностью, универсальной камерой и премиальным дизайном, то OnePlus 12 вам понравится. Его камера с настройками Hasselblad и новым обновлением Master Mode делает его отличным инструментом для тех, кто хочет снимать на телефон вручную. Но и стандартные фото и видео вас не разочаруют: насыщенные цвета, отличная чёткость, солидный динамический диапазон и превосходная стабилизация. OnePlus продолжает оставаться претендентом на звание лучшего доступного флагмана.