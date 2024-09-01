На печати изображена фигура крылатого человека в ярко выраженном неассирийском стиле.

Археологи в национальном парке «Город Давида» в Израиле сделали удивительное открытие — они нашли каменную печать времён Первого храма. Это одна из самых древних находок, сделанных в стране за всё время раскопок. Печать подтверждает важную роль Иерусалима в истории, описанную в Библии.

Печать сделана из чёрного камня и считается одной из самых красивых, когда-либо найденных при раскопках в древнем Иерусалиме. Она выполнена на высочайшем художественном уровне, что отметили доктора Юваль Барух и Навот Ром, руководители раскопок.

Доктор Барух обратил внимание на то, что печать свидетельствует о более широком распространении грамотности в тот период, чем считалось ранее. Он утверждает, что вопреки распространённому мнению, грамотность тогда не была привилегией только элиты общества. Люди умели читать и писать, по крайней мере, на базовом уровне, что было необходимо для ведения торговли.

На печати изображена фигура крылатого человека в ярко выраженном неассирийском стиле. Это уникальный элемент, который редко встречается в глифических стилях позднего периода Первого храма. Команда раскопок считает, что это изображение свидетельствует о влиянии Ассирийской империи, которая завоевала весь регион.

На печати изображён крылатый джинн в стиле неоассирийской империи. Это, по мнению команды раскопок, указывает на влияние империи в регионе в VII и VIII веках. Фигура на печати поднимает одну руку вперёд с открытой ладонью, возможно, намекая на какой-то предмет, который она держит. По обеим сторонам фигуры выгравирована надпись на палеоеврейском шрифте — «LeYehoʼezer ben Hoshʼayahu».

Зеев Оренштейн, директор по международным делам Фонда Города Давида, сказал Fox News Digital, что эта уникальная находка пополнила список бесчисленных археологических открытий в Городе Давида — историческом месте библейского Иерусалима. Он также отметил, что это служит ещё одним подтверждением тысячелетней связи, укореняющей еврейский народ в Иерусалиме. Доктор Филип Вукосавович, археолог и ассириолог Управления древностей Израиля, заявил, что находка является «чрезвычайно редкой и необычной». Он также отметил, что подобные артефакты ранее не находили в ходе израильских и региональных раскопок.

Эксперты определили, что владелец печати выбрал именно это изображение в качестве знака отличия, поскольку, возможно, чувствовал, что оно «принадлежит к более широкому культурному контексту».

Исследователи полагают, что этот предмет носили в качестве амулета на шее человека, занимавшего высокий пост в администрации Иудейского царства. Они основывают своё заключение на наличии просверленного в предмете отверстия, которое, вероятно, позволяло носить его на шнурке, а также на высоком художественном уровне, необходимом для изготовления этого предмета.