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Путь Доктора Стренджа в комиксах

Стэн Ли и Стив Дитко представили Доктора Стрэнджа в 110-м выпуске «Странных историй», который вышел в июле 1963 года. Новый герой сразу же завоевал множество преданных поклонников.
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Ни один другой персонаж не смог так точно и полно передать дух психоделических шестидесятых, как это сделал Мастер мистических искусств. Учитывая, что часть его удивительных приключений произошла до «Лета любви» 1967 года, когда десятки тысяч хиппи собрались вместе, чтобы отпраздновать любовь и свободу, некоторые люди считают Стрэнджа основателем нового направления в массовой культуре и предвестником аналогичных явлений в музыке, кино и литературе.

В 115-м выпуске «Странных историй», который вышел в декабре 1963 года, читатели узнали о прошлом Доктора. В первых выпусках противником нашего героя был Барон Мордо, ученик Древнего. Барон Мордо хотел отомстить своему учителю за своё изгнание и использовал свои способности гипнотизма и астральной проекции, а также умение вызывать демонов.

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В 116-м выпуске, который вышел в январе 1964 года, Стивен снова сразился с Кошмаром. Злодей уже появлялся в дебютном выпуске «Доктора Стрэнджа». Внешний вид Кошмара и пейзажи его мира были созданы под влиянием немецкого экспрессионистского кино 1920-х годов. Правитель Мира Кошмаров получился настолько ярким и запоминающимся, что его решили сделать постоянным второстепенным персонажем.

В 126-м выпуске «Странных историй» (ноябрь 1964 года) впервые появился один из самых могущественных персонажей вселенной Marvel — Дормамму. После столкновения с Дормамму и Безмозглыми Доктор Стрэндж выжил только благодаря помощи молодой волшебницы из мистического измерения (как позже выяснилось, это была Клеа, племянница Дормамму и будущая возлюбленная Стивена). Через несколько месяцев Дормамму вернулся вместе с Бароном Мордо, чтобы отомстить Стрэнджу. 

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Мордо одержал верх, и Доктор оказался перемещён в Тёмное измерение, где снова встретился с Клеа. Затем наш герой отправился на поиски Вечности — воплощения времени, обладающего коллективным сознанием всего живого во Вселенной. Вечность открыла Стивену, что он сам, без чьей-либо помощи, способен победить своих врагов. Стрэндж решил принять бой и победил, вынудив Дормамму дать обещание больше никогда не нападать на Землю. 

Конечно же, это не остановило Дормамму от желания отомстить. В 146-м выпуске «Странных историй» (июль 1966 года) он напал на Вечность, но чуть не погиб сам. Стрэндж воспользовался ситуацией и освободил узников Тёмного измерения, включая Клеа и даже Барона Мордо. С 1968 года, начиная с номера 169, «Странные истории» стали выходить под названием «Доктор Стрэндж», сохранив прежнюю нумерацию. В течение 15 выпусков (до ноября 1969 года) Доктор Стрэндж был единственным главным героем комикса. В этот период художник проекта Джин Колан добавил к образу Стрэнджа свои уникальные детали.

В 177-м выпуске «Доктора Стрэнджа» (февраль 1969 года) наш герой надел новый синий костюм с маской и стал почти неузнаваемым. Однако вскоре ему вернули прежний, более привычный облик. В конце 1960-х серию неожиданно закрыли, но фанаты недолго ждали возвращения любимого героя. Казалось, что 1970-е не принесут нашему герою ничего хорошего: его серию закрыли, а в других комиксах он почти не появлялся. Однако Мастер мистических искусств дождался своего часа, и в декабре 1971 года его включили в новую группу героев под названием «Защитники». 

Следующим летом он стал звездой серии «Премьера MARVEL» из 12 выпусков. В пятом выпуске этой серии (ноябрь 1972 года) читателям представили нового противника Стрэнджа — Шума-Гората. Это существо пыталось проникнуть на Землю через разум Древнего. Чтобы спасти планету, Доктору Стрэнджу пришлось «выключить» мозг своего учителя и тем самым вызвать его гибель. Теперь Стивен по-настоящему стал Верховным Чародеем.

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«Премьера MARVEL» в итоге трансформировалась в серию «Доктор Стрэндж: Мастер мистических искусств», или «Доктор Стрэндж», том 2. Всего вышел 81 выпуск (с июня 1974 по февраль 1987 года). Здесь наш герой столкнулся с Дракулой и вернулся в прошлое, чтобы встретиться с одним из основателей США Бенджамином Франклином. А ещё он заключил союз с чародейкой Топаз, которая только-только дебютировала в 13-м выпуске «Оборотня» (январь 1974 года). 

В последующие годы они не раз объединяли силы. Однажды Стрэндж даже вызволил душу Топаз из лап Мефисто, а она, в свою очередь, исцелила Вонга, верного слугу Стивена. Болезненным ударом для нашего героя стало разрушение его резиденции «Святая Святых» и утрата магических артефактов во время битвы с чародеем-пришельцем Уртоной (тогда Стивену TS пришлось вселиться в тело другого пришельца, зеленошёрстного минотавра Ринтры).

Когда в 1987 году серия «Доктор Стрэндж: Мастер мистических искусств» завершилась, герой на некоторое время перешёл во второй том «Странных историй», где он делил страницы с Плащом и Кинжалом (с апреля 1987 по октябрь 1988 года).В ноябре 1988 года серию о Докторе Стрэндже возродили. Она получила название «Доктор Стрэндж: Верховный Чародей» и выходила до июня 1996 года. В девяностые годы Стивена лишили титула Верховного Чародея за то, что он отказался сражаться на стороне Вишанти — древних сущностей, которые наделяют его заклинания магической силой. В этот период он мастерски овладел Магией Хаоса.

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Примерно в то же время герой основал группу Секретных Защитников, состав которой постоянно менялся. В 1980–1990-х годах наступило время мини-серий, и графические романы начали набирать популярность. Доктор Стрэндж появился в двух таких романах: «Человек-Паук и Доктор Стрэндж: Путь к пыльной смерти» (вместе с Человеком-Пауком) в 1992 году и «Доктор Стрэндж: Что тебя беспокоит, Стивен?» в 1997 году. Конец XX века наш герой отметил мини-серией «Доктор Стрэндж: Полёт костей» (в 1999 году). В этом сюжете Стивен стал детективом по сверхъестественным делам и расследовал серию загадочных преступлений.

В XXI веке наш герой неоднократно принимал участие в сюжетах «Новых Мстителей» и появлялся вместе с командой Люка Кейджа, которая выступала против регистрации всех сверхлюдей в «Гражданской войне». Ему дважды пришлось использовать чёрную магию: сначала, чтобы справиться с разъярённым Халком, а затем — в противостоянии с суперзлодейской армией Капюшона. После этого Стивена начали одолевать сомнения в собственной компетентности, и титул Верховного Чародея перешёл к Брату Вуду.

К сожалению, Брат Вуду пожертвовал собой, чтобы не позволить сущности Агамотто завладеть мистическим глазом. Чувствуя вину за произошедшее, Стрэндж стал проводить больше времени с Новыми Мстителями (а его слуга Вонг даже стал дворецким команды). В конце концов, после того как Новые Мстители пережили нападение Дэниела Драмма, мстившего за смерть Брата Вуду, вернулся Древний и восстановил Стивена в должности Верховного Чародея.

Во время Секретных войн наш герой действовал заодно с Доктором Думом. Однако после того как он помог Риду Ричардсу сбежать, Дум обвинил его в предательстве и убил. Ричардс воскресил Стрэнджа, и герои вернулись в восстановленную Мультивселенную. После этих событий Стивен столкнулся с самой серьёзной угрозой для всех пользователей магии — фанатичными служителями науки Эмпирикулами во главе с Императором.

Сначала герою пришлось нелегко, но, заручившись поддержкой Алой Ведьмы, Магика и Доктора Вуду, а также с помощью Существа в Подвале, он одержал победу и избавил всех магов от страшной угрозы. Эмпирикулы значительно истощили мировые магические ресурсы, и пока баланс восстанавливается, Доктор Стрэндж вынужден полагаться на новые, более простые заклинания.

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