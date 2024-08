Вместе с третьим сезоном в игре появятся Магнамало, Акносом и Раджанг — любимые монстры фанатов серии

В третьем сезоне игры Monster Hunter Now появятся тяжёлый арбалет, Магнамало, Раджанг и другие новинки. Компания Niantic раскрыла первые детали третьего сезона Monster Hunter Now под названием «Curse of the Wandering Flame». Он стартует 12 сентября 2024 года в 02:00 по итальянскому времени и, как обычно, принесёт с собой ряд важных изменений.

Одним из нововведений станет появление нового оружия — тяжёлого арбалета. С его помощью игроки смогут атаковать монстров на расстоянии, используя разные виды боеприпасов. В Monster Hunter Now каждый арбалет может стрелять двумя или тремя видами боеприпасов, а также имеет функцию зарядки выстрелов для увеличения общего урона.

Вместе с третьим сезоном в игре появятся Магнамало, Акносом и Раджанг — любимые монстры фанатов серии. Они станут доступны после выполнения специальных миссий третьего сезона. Ещё одним интересным нововведением станет функция «Кулинария». Она позволит охотникам готовить вкусные и питательные блюда, которые активируют различные бонусы во время охоты. Более подробную информацию об этой функции обещают раскрыть в ближайшее время.

Также в третьем сезоне появятся новые медали и другие изменения, направленные на улучшение игрового процесса. Будет добавлено ещё 250 слотов благодаря расширению ящика для предметов, который можно будет купить в магазине. Кроме того, будет выпущен новый сезонный пропуск с разнообразными наградами.