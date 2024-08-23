Официальные данные об успехе Black Myth: Wukong пока не опубликованы, поэтому остаётся только ждать информации от Game Science.

Специалисты активно обсуждают успех игры Black Myth: Wukong, пытаясь оценить количество проданных копий и анализируя доступную информацию. Официальные данные пока не опубликованы, поэтому приходится опираться на предварительные расчёты.

Согласно данным Game Science, только в Steam, где игра уже несколько недель занимает лидирующие позиции в мировых рейтингах, продажи могут превышать 8 миллионов копий. По информации от VG Insights, за первые 48 часов в магазине Valve было продано около 8,4 миллиона экземпляров игры. Интересно, что 80% копий было продано в Китае.

Gamalytic оценивает продажи Black Myth: Wukong в 8,7 миллиона единиц. Стоит отметить, что оценки этих компаний основаны на разных методиках: VG Insights говорит примерно о 5% погрешности в ту или иную сторону, а Gamalytic — о 99% точности.

Генеральный директор Niko Partners Лиза Хэнсон обратила внимание на то, что игра Black Myth: Wukong способствовала увеличению продаж игровых приставок PS5 в Китае. За предрелизную неделю эта консоль стала самым продаваемым товаром среди электроники на платформе Alibaba. Это указывает на высокий интерес к качественным премиум-играм, несмотря на то, что в регионе традиционно популярны бесплатные игры, особенно на мобильных устройствах.

Поскольку официальная информация об успехе Black Myth: Wukong ещё не опубликована, нам остаётся только ждать новостей от Game Science.